Cuando uno toma la decisión de solicitar un préstamo, tiene muchas dudas. Pensándolo en frío, es solo dinero y podrás tener la oportunidad de hacer todo lo que necesitas. Pero, por otro lado, puedes que tengas dudas y miedos que son convenientes resolver antes de solicitar tu préstamo.

Los préstamos en línea son seguros, cada vez hay más opciones y hay muchos usuarios que comparten sus historias y realmente, no hay experiencias negativas relativas a este servicio. Si buscas un portal accesible, Kubo Financiero es lo que estás buscando.

Según MejorPrestamo, Kubo y es totalmente transparente, ya que podrás calcular los intereses dependiendo de la cantidad de dinero que necesites y del plazo en el que creas conveniente devolverlo. Puedes optar por cuotas semanales, quincenales, catorcenales o mensuales y el interés de tu préstamo depende de tu score de búro.

Esto no significa que si tu historial crediticio no está sano, no podrás solicitar tu préstamo, solo significa que mientras mejor sea tu score menos intereses abonarás y de todos modos, si devuelves el monto en el plazo establecido, podrás acceder a importantes descuentos en futuros préstamos.

A modo de ejemplo, si tienes Score A y necesitas solicitar 25,000 pesos, tendrás que abonar pagos mensuales de 1,306 con IVA, pagando un total de 27,667 ésos por tu préstamo con un 16,5% de tasa de interés y con un 29.9% CAT sin IVA. Si quieres detalles completos, presiona en este enlace.